شاهد بالفيديو.. كبير حاخامات اليهود يصلي لأجل شفاء محمد بن سلمان

المشهد اليمني الأول

نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة خارجية كيان العدو الصهيوني فيديو يظهر الحاخام اليهودي، يعقوب يسرائيل، وهو يؤدي الصلاة اليـهودية من أجل شفاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان

وفي تغريدة للحاخام اليهـودي قال فيها “ننضم إلى إخواننا في المملكة العربية السعودية في الصلاة من أجل صحة وقوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية حسب وكالة الأنباء السعودية(واس)

وعلى ذلك علق السياسي الكبير عبدالله سلام الحكيمي في تغريدة له على تويتر قائلاً” ماقيل عن ان”حاخام”يهـود الخليج قام بالصلاة من اجل شفاء ولي العهد السودي محمد بن سلمان ،لن تحقق الهدف المرجو منها، لانه بحسب التراث التلمودي اليهـودي لايجوز صلاة اليهودي من اجل شفاء غير اليهودي الا اذا تيهود المُصلى لاجله حتى يستفيد من الصلاة لاجله!

ماقيل عن ان"حاخام"يهود الخليج قام بالصلاة من اجل شفاء ولي العهد السودي محمد بن سلمان،لن تحقق الهدف المرجو منها،لانه بحسب التراث التلمودي اليهودي لايجوز صلاة اليهودي من اجل شفاء غير اليهودي الا اذا تيهود المُصلى لاجله حتى يستفيد من الصلاة لاجله! — عبدالله سلام الحكيمي (@goshamyam) February 25, 2021

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