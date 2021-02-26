المشهد اليمني الأول

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرقا خلاله لعدد من الملفات التي تهم الجانبين.

وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن الطرفان تطرقا إلى عدد من المواضيع الهامة في مقدمتها الملف اليمني وموضوع الأمن في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبان ناقشا الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال الأمن الإقليمي إضافة لتأكيدات بايدن على أهمية حقوق الإنسان والتعامل بجدية مع قضايا الناشطين الحقوقيين .

يذكر أن الرئيس الامريكي قد اكدت أنه سيتعاطى مباشرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، حول الملف اليمني وقضية خاشقجي، في استبعاد لاي دور رسمي لولي العهد في العلاقة مع البيت الابيض، بالرغم من الخطوات التي يقوم بها الاخير داخليا كورقة اعتماد لكسب ود بايدن.

وكانت الاستخبارات الامريكية قد أعدت تقرير حول مقتل الصحفي خاشقجي يتضمن التقرير اشارات واضحة على ان ابن سلمان على علاقة مباشرة بمقتل خاشقجي وان ولي العهد وافق وربما امر بارتكاب الجريمة بحسب اربعة مسؤولين امريكيين مطلعين على القضية.