المشهد اليمني الأول

أفادت أنباء مطلعة الخميس، أن “حكومة الفار هادي” تعتزم نقل مقرها إلى إحدى االمناطق الشرقية.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة لتحالف العدوان، أن وزير الدفاع في حكومة المرتزقة، المقرب من الخائن علي محسن الأحمر، المنافق محمد المقدشي، يشرف على عملية نقل مقر الوزارة من مأرب، إلى مقر قيادة “المنطقة العسكرية الأولى” في وادي حضرموت.

وأوضحت أن المرتزق الاحمر كان قد كلف المقدشي في يناير الماضي، بالإشراف على تجهيز مقر الوزارة الجديد في سيئون.

ويأتي نقل مقر وزارة دفاع المرتزقة ، مع فرض قوات الجيش واللجان الحصار على مناطق سيطرة تحالف العدوان في مأرب من جهة، وفرصة سانحة لنقل مركز القيادات العسكرية للإصلاح إلى وادي حضرموت من جهة ثانية.