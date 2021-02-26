المشهد اليمني الأول

خرجت بمدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة، تحت شعار ” حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني ” تقدمتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وردد المشاركون في المسيرة، الشعارات المنددة بالعدوان واستمرار حصار تحالف العدوان الأمريكي على الشعب اليمني.. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

وخلال المسـيرة أشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بالخروج المشرف لأبناء المحافظة في مسيرة إعلان الرفض للحصار الأمريكي الهمجي الإجرامي على الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الحصار فضح ما تدعيه أمريكا وعرى تشدق الأمم المتحدة بالإنسانية.. مؤكداً انه لن يفك الحصار ويوقف العدوان إلا مواصلة التصدي للعدوان وتحرير مأرب وكل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وأدان بيان صادر عن المسيرة استمرار العدوان والحصار الأمريكي على اليمن واحتجاز سفن النفط بهدف إركاع الشعب اليمني وإعادته إلى مربع الوصاية.

وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية ودول العدوان المسؤولية الكاملة إزاء التداعيات الكارثية للحصار وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأكد أن السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات ولكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار .. داعياً الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.

كما دعا القوة الصاروخية والطيران المسير إلى دك معاقل العدوان ومؤسساته الحيوية للرد على استمرار العدوان والحصار.