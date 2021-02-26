المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في المسيرة الجماهيرية الحاشدة في العاصمة صنعاء تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”. أن الشعب اليمني يقف اليوم في مختلف الساحات ليؤكد وفاءه لوطنه وقضيته ودماء شهدائه

وهنئ عضو السياسي الأعلى أبناء الشعب صمودهم وثباتهم وأستمرارهم في الدفاع عن قضيتهم” مضيفاً “مستمرون في الدفاع عن وطننا وكرامتنا، ومن يعتدي على بلدنا قوى خارجية، والمرتزقة في الداخل لا يمثلون شيئاً بالنسبة لشعبنا”

وأكد محمد علي الحوثي أن أبناء مأرب الشرفاء صادقون في توجههم وارتباطهم بعاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء

وأضاف: لا أخجل من القول أن على السعودية أن تدافع عن نفسها في حدودها وليس في مأرب، وأن يذهب الإماراتيون إلى جزرهم التي يدعون أنها محتلة من إيران وليواجهوها هناك إن كانوا رجالاً.

وأردف” إن أراد بايدن السلام فعليه أن يسحب خبراءه الذين يقودون المعركة في مأرب، وعلى البريطانيين أن يوقفوا تسليح الطائرات التي تستهدف أبناءنا في مأرب ومختلف الجبهات.

وأشار محمد علي الحوثي الى أن شعبنا لم يتغير منذ بدء العدوان، وهو ثابت على صبره وصموده، وهذا جواب لمن يراهن على انتهاء صبر شعبنا، مؤكداً أن شعبنا يحمل القضية، والنيام الذين لفظهم الشعب لا يمكن أن يحشدوا حتى ربع الجماهير التي تخرج اليوم في مختلف محافظات الجمهورية

ولفت الى أن مأرب لم تكن في يوم من الأيام جبهة هادئة، ومجلس الأمن صمت دهراً ثم نطق كفرا، فأين كان منذ بداية العدوان واستفاق اليوم ليدعوا لوقف القتال؟

وأوضح أن الإحصائيات السكانية التي يتحدث عنها المجتمع الدولي في مأرب غير صحيحة، وهي فقط بهدف التسويق لجمع المساعدات

وأدان الحوثي الإجرام المستمر لكيان العدو بحق الفلسطينيين

كما حمل دول العدوان مسؤولية المجاعة التي يتحدث عنها مارك لوكوك، وهو أيضاً يتحمل مسؤولية الحصار وأزمة المشتقات النفطية