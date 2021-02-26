المشهد اليمني الأول

بارك وزير الصحة الدكتور طه المتوكل خطوات الجيش واللجان الشعبية في مأرب و في كل الجبهات.

جاء ذلك خلال مسيرة “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”. في العاصمة صنعاء.

وعلق الدكتور طه المتوكل على تصريحات المجتمع الدولي بشأن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها اليمن جراء العدوان والحصار، قائلاً”نسمع تصريحات المجتمع الدولي بأن اليمن يتعرض لأسوأ كارثة إنسانية، ونسأل اليوم الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي، أليست أمريكا هي التي صنعت هذه الأزمة؟

وأكد أن حصار الأمريكيين لشعبنا قتل المواطنين، وعدوانه دمر أكثر من 50% من مرافقنا الصحية.

ولفت الدكتور المـتوكل الى أن أكثر من 523 مستشفى ومركز طبي دمره تحالف العدوان الأمريكي منذ بدء الحرب.

وأضاف” أكثر من 8000 امرأة يمنية تموت كل عام بسبب الحصار، متسائلاً” أين هي منظمات حقوق المرأة وحقوق النساء؟

وأردف”الدكتور طه المتوكل: أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، وهذا بسبب العدوان والحصار الأمريكي.

وأكد أن تحرك الجيش واللجان هو في الطريق الصحيح الذي لا بد أن نتحرك فيه، فالعالم لم يتحرك لدعم شعبنا، ونحن لا نراهن على مجلس الأمن بل نراهن فقط على الله وقيادتنا وأيادي شعبنا.