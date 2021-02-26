المشهد اليمني الأول

أكد وزير النفط والمعادن م. أحمد عبدالله دارس أن الحصار هو أكبر جريمة إنسانية يرتكبها تحالف العدوان بحق شعبنا اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي، وأبرز أساليبه الخبيثة احتجاز سفن المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية .

وأوضح الوزير دارس خلال مسيرة ” حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني ” أن أكثر من 14 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، وتم تفتيشها من الأمم المتحدة في جيبوتي، يحتجزها تحالف العدوان وبعضها محتجزة لأكثر من 10 أشهر .

واشار إلى أن شعبنا اليوم يرفع صوته رفضا لكل الإجراءات التعسفية لتحالف العدوان ، لافتاً إلى أن استمرار القرصنة البحرية أدى لتوقف نسبة كبيرة من القدرات التشغيلية للقطاع الصحي .

وأكد وزير النفط أحمد عبد الله دارس أن قوى العدوان تحتجز المشتقات النفطية المرتبطة بالقطاع الصحي والخدماتي والنقل وكل وسائل الحياة .