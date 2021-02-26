المشهد اليمني الأول

خرج ملايين اليمنيين، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء وصعدة وذمار والبيضاء واب وحجة والجوف والضالع والمحويت وريمة في مسيرات غضب جماهيرية كبرى تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”.

حيث شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة، مسيرات غضب جماهيرية حاشدة تنديدا بحصار التحالف الأمريكي بحق الشعب اليمني، ورفضاً للعدوان والحصـار الأمريكي بحق الشعب اليمني وتأكيداً على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته في وجه العربدة والاستكبار الأمريكي وأدواته

وتلا محمد الحميري بيان المسيرة الذي أكد فيه “إن الحصار الأمريكي جريمة إبادة جماعية، وما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة متواطئون مع الجلاد ضد الضحية”، مؤكدًا أن ما تروج له دول العدوان عن تقديمها مساعدات إنسانية إنما هو تضليل خبيث للتعمية على حصارها الظالم للشعب اليمني.

وذكر البيان أن سلام اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات، وإنما بإيقاف العدوان ورفع الحصار وكف التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية، واصفًا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الغارات على السعودية بغير المستغربة كونها تصدر من مجلس منحاز كليا لتحالف العدوان، والتحريض الأمريكي هو وراء تلك الدعوة المدانة والمرفوضة.

وأشار إلى أن عواقب العدوان وحصار اليمن خطيرةٌ على دول التحالف، ورهانها على الحماية الأمريكية رهان خاسر، داعيًا أحرار العالم لوقفة عز مع قضية اليمن ورفع الصوت عاليا في وجه دول العدوان لتوقف حربها العدوانية العبثية وترفع الحصار عن اليمن.

حشود صعدة: لن يفك الحصار ويوقف العدوان إلا مواصلة التصدي للعدوان وتحرير مأرب وكل شبر من أرض الوطن

خرجت بمدينة صعدة صباح اليوم مسيرات غضب جماهيرية حاشدة، تحت شعار ” حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني ” تددوا فيها بالعدوان واستمرار الحصار.. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

وأشارت الحشود الغفيرة إلى أن الحصار فضح ما تدعيه أمريكا وعرى تشدق الأمم المتحدة بالإنسانية.. مؤكداً انه لن يفك الحصار ويوقف العدوان إلا مواصلة التصدي للعدوان وتحرير مأرب وكل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وأكد بيان المسيرة أن السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات ولكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار .. داعياً الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.

كما دعا القوة الصاروخية والطيران المسير إلى دك معاقل العدوان ومؤسساته الحيوية للرد على استمرار العدوان والحصار.

جماهير البيضاء: استمرار القرصنة البحرية انتهاك سافر لكافة القوانين الدولية والإنسانية

أكد المشاركون في مسيرات غضب حاشدة تحت شعار“حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”، التي جابت شوارع مدينة البيضاء أن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا في استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، هي انتهاك سافر لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

واستنكر المشاركون الصمت الأممي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار ظالم.. معتبرين التواطؤ الأممي إزاء احتجاز سفن المشتقات النفطية، مشاركة في العدوان على الشعب اليمني.

وأشادوا بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. داعيين المغرر بهم إلى مراجعة مواقفهم والاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن.

وأشار بيان صادر عن المسيرة، إلى أن صمت الأمم المتحدة وعدم قيامها بواجبها الإنساني، شجع تحالف العدوان على التمادي في حصار الشعب اليمني وزيارة معاناته.

وحمل البيان، دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار الذي ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

كما شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم مسيرات غضب حاشدة، للتنديد بحصار تحالف العدوان وتشديد حربه الاقتصادية على الشعب اليمني والقرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.

وحمّل المشاركون، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار غاشم واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وأشاروا إلى أن الحصار جريمة حرب بحق الشعب اليمني ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي.. مؤكدا استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

حشود ذمار تندد بالعدوان والحصار وتدعو إلى النفير العام

خرج الآلاف من أبناء مدينة ذمار صباح اليوم الجمعة، في مسيرات غضب حاشدة في ساحة المدينة تنديداً بالعدوان والحصار على الشعب اليمني، ومباركةً للانتصارات التي يحققها مجاهدو الجيش واللجان، داعية كل أبناء الشعب اليمني إلى النفير العام.

وأكد البيان الصادر عن المسيرة أن الحصار الأمريكي على اليمن هو جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة متواطئون مع الجلاد ضد الضحية، محملًا أمريكا وبقية دول العدوان المسؤولية الكاملة الأخلاقية والقانونية عن كافة الأضرار والآثار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار.

وقال البيان: “إن ما تروج له دول العدوان من شعارات زائفة عن مراعاتها الجانب الإنساني تضليل خبيث للتعمية على حصارها الظالم الشعب اليمني”، مطالبًا دول العدوان بسرعة الإفراج الفوري عن السفن التجارية المحتجزة والتي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وجدد البيان ثبات موقفنا واستمرار تحركنا في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، وتمسكنا المشروع بحقنا في الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل الممكنة والمشروعة، داعيًا أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم المحاصر ورفع الصوت عاليا في وجه دول العدوان لترفع حربها العدوانية العبثية وترفع الحصار عن الشعب اليمني.

أبناء تعز يرفضون سياسة التجويع التي تنتهجها أمريكا وأدواتها

خرج أبناء تعز اليوم الجمعة في مسيرات غضب حاشدة تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”، أكدوا فيها رفضهم القاطع لسياسة التجويع التي تنتهجها أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات، مستنكرين حصار تحالف العدوان بقيادة أمريكا وحلفائها وأدواتها في المنطقة السعودية والإمارات، واستمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وباركت الكلمات الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن اليمن وأمنه وسيادته واستقلاله .. داعية إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة قوى العدوان والمرتزقة.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن الحصار والعدوان الأمريكي السعودي لن يزيد الشعب اليمني إلا تماسكاً وصموداً في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار.

وحث أبناء الشعب اليمني على تعزيز الاصطفاف والتلاحم لمواجهة حرب الإبادة والحصار والتدمير الذي انتهجته دول العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها في المنطقة منذ ست سنوات.

وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحرب إبادة جماعية وكارثة إنسانية إزاء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

حشود حجة: السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات

خرج أبناء مدينة حجة اليوم الجمعة في مسيرات غضب جماهيرية حاشدة تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”، رافعين الشعارات المنددة بالقرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والمؤكدة على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

ولفتت الحشود إلى أن السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات، لكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للشعب اليمني.

وأشاروا إلى أن العدوان على اليمن فضح أمريكا وحلفائها على مدى ست سنوات ماضية .. مبيناً أن العدوان لن يخضع الشعب اليمني، بل زاده صلابة وبأساً وتماسكاً وصموداً في مواجهته.

وبين أن تحرير مأرب بات ضرورة ملحة لكسر الحصار والعدوان .. مؤكداً المضي في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

المحويت تجدد استمرارها في رفد الجبهات لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي

خرج أبناء محافظة المحويت اليوم الجمعة في مسيرات غضب حاشدة أكدوا من خلالها على استمرارهم في مواجهة قوى الاستكبار العالمي والتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.

وجددوا التأكيد على استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والأموال والسلاح لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي.

وأشار إلى وقوف أبناء مدينة المحويت إلى جانب الجيش واللجان الشعبية دفاعاً عن الوطن في مواجهة الغزاة والعملاء .. مشيداً بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والكرامة والبطولة والانتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات.

ودعوا إلى ضرورة تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية على كافة الأصعدة والمستويات، بما يعزز من الصمود في مواجهة غطرسة العدوان وحصاره.

كما دعوا المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى جادة الصواب وصف الوطن بين أهاليهم وأبنائهم ولهم الأمان

ريمة تدعو الى حشد الجهود والطاقات لدعم المرابطين وتعزيز عوامل النصر

شهدت مديريات محافظة ريمة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات غضب حاشدة ووقفات احتجاجية تنديدا باحتجاز سفن المشتقات النفطية وإعلان النفير العام لرفد الجبهات.

وأكدت المسيرات والوقفات الاحتجاجية أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يندرج ضمن مخططات العدوان وجرائمه المتواصلة بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات.

ودعت إللي حشد الجهود والطاقات لدعم المرابطين وتعزيز عوامل النصر وعودة المغرر بهم إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

كما أكدت استمرار صمود وثبات قبائل محافظة ريمة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تسعى إلي قتل وتدمير الشعب اليمني.

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