المشهد اليمني الأول

بعد اصدار قرار مجلس الأمن الأمس، بإدانة تحرير مأرب، ووصفه بالهجوم والمطالبة بايقافه، وايقاف الهجوم على مطارات السعودية بالعمق.

تم الرد على طلب مجلس الأمن بتصعيد غير مسبق في معركة مأرب، وعلى مستوى عدة جبهات، وبعمليات عسكرية داخل العمق السعودي.

هجوم كبير على مواقع المرتزقة في جبهات مأرب، كجبهة جدافر وجبهة البلق، وجبهة نخلا وغيرها، نتج عنه تطهير عدة مواقع من سيطرة المر-تزقة ومصرع العشرات منهم.

اطلاق باليستي استهدف تجمع قيادات بارزة من مرتزقة العدوان نتج عن الإستهداف مجزرة كبيرة بقيادات رفيعة.

سقوط أكثر من 30 مرتزق بينهم قيادات بارزة، لعبت دور كبير في ارتكاب جرائم متعرية من الإنسانية، أبرزهم العميد شعلان قائد القوات الخاصة بمأرب، الشخص الذي اباد عائلة ال سبيعيان في مأرب.

ولا زالت المعارك حامية الوطيس في هذه الأثناء، في مشهد يوصف بالمعارك الأعنف، مايدل على تجاهل قرار مجلس الأمن، والإستمرار في معركة تحرير مأرب.

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يحيى البدري