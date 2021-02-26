المشهد اليمني الأول

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تحرير جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد مأرب ومدينة مأرب من الجهة الغربية.

وتكمن الأهمية الإستراتيجية للمواقع المحررة في انها تطل على مدينة مأرب من الجهة الغربية وكذا تشرف على سد مأرب التأريخي، وتمهد السيطرة عليها من الاقتراب مركز المدينة المعقل الأخير لمرتزقة العدوان في مأرب

وأكدت مصادر محلية أن المواجهات التي اندلعت خلال الساعات الماضية خلفت خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان من القاعدة وداعش، تتجاوز ما بين 70 قتيل وجريح.

وأفادت المصادر عن مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسر آخرين بينهم قيادات بارزة.

صرعى مرتزقة العدوان في جميع جبهات مأرب

جبهة البلق

المرتزق العميد/عبدالغني شعلان (ابومحمد) قائد القوات الخاصه ـ مارب

المرتزق القيادي/صالح بن ناجي حزيم نائب ابو محمد شعلان

المرتزق فارس علي اليوبي (من ابناء شبوة)

المرتزق سالم احمد هارون

المرتزق نوفل عاطف

المرتزق امجد الصلوي

المرتزق اسامة حسين فرج

المرتزق عبد المجيد ابراهيم ثابت السعيدي

جبهة الجدافر

المرتزق حسن محمد معيلي العبيدي

المرتزق مجاهد علي حسن غريب العبيدي

المرتزق رضوان حسن ربيع غريب العبيدي

المرتزق سلطان ناجي مبخوت العراده العبيدي

المرتزق سلطان علي طالب صالح العراده العبيدي

المرتزق صقر ناصر صالح مسرعان العبيدي

المرتزق سيف صالح سالم عوض العراده العبيدي

المرتزق مشاري حسن غريب العبيدي

جبهة نخلا

المرتزق القائد عامر عبدالله المطوع المرادي

المرتزق زبن الله محمد مساعد الشنواح

المرتزق محمد بن علي معروفيان

المرتزق ناصربن علي معروفيان

المرتزق محسن بن حسن حبوشان

المرتزق احد ابناء الطواسل ـ شبوة لم اتحصل على اسمه بعد

جبهة حريب

المرتزق خالد طالب حدج الغانمي المرادي

المرتزق على محمد حسن حدج الغانمي المرادي

المرتزق عبدالله احمد عبدالله الصيادي الغانمي المرادي

المرتزق مقبل حسن عبدالله الظفري الغانمي المرادي