المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية بمأرب اليوم، أن الجيش واللجان الشعبية، سيطروا على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة مرتزقة العدوان الأيام الماضية.

وأكدت المصادر، ان الجيش واللجان الشعبية، سيطروا على منطقة الزور بالكامل، كما سيطروا على جبل البلق القبلي بالمنطقة المحاددة لسد مـأرب.

وأفادت المصادر، عن انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، جراء الخسائر الكبيرة التي تم حصدها من قبل الجيش واللجان الشعبية اثناء معركة تحرير المواقع المذكورة.

على ذات السياق، أفادت المصادر، عن سماع دوي انفجارات متتالية، في المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

وقالت المصادر، ان الإنفجارات، نتجت عن صواريخ باليستيه استهدف المنطقة العسكرية الثالثة، اضافة الى غارات لطيران العدوان السعودي.

وكان طيران العدوان السعودي، قد شن غارات على تجمعات لمرتزقة العدوان، وصفها بالغارات الخاطئة، والتي حصدت الكثير من المرتزقة في مـأرب.

يشار الى اشتعال المعارك في جبهات مأرب، وسط تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية، رغم الغارات الكثيفة لطيران العدوان في تلك المناطق.