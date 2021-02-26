المشهد اليمني الأول

أكد سياسي جنوبي أن تجار الحروب من مرتزقة العدوان السعودي، لا يريدون إيقاف الحرب على اليمن وان تحسم المعركة.

وقال عضو مجلس الشورى السابق، علي حسين البجيري، في تغريدة له اليوم الجمعة على “تويتر”، “إن تجار الحروب ومعهم الكثير من اللصوص من دول التحالف وعلى راسهم السفير السعودي في اليمن، لا يريدون ان تحسم الحرب لصالح الجيش اليمني في الشمال والجنوب واتضح انهم يجنون المليارات من هذه الحرب لذلك لايريدون الحسم ويعملون على إفشال إي حسم”.

وأشار البجيري إلى من وصفهم بتجار الحروب واللصوص، يحصدون مليارات الريالات من الحرب.

الجدير ذكره أن شن الحرب على اليمن في مارس 2015م، من قبل تحالف العدوان، قتلت الآف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير كافة البنية التحتية، مخلفة أكبر كارثة إنسانية جراء الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية.