المشهد اليمني الأول

نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها “بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على “تويتر” “تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة”.

وأضافت الوزارة “عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي تثير الحزن والأسف “.

وفي الصعيد ذاته، أعربت وزارة الدفاع العراقية الجمعة، عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الحرب الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع على الأراضي السورية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع “إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنتاغون، أن “سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، بما في ذلك “كتائب حزب الله” العراقي و “كتائب سيد الشهداء”، حسب زعمه.