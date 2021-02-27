المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة عمران اليوم السبت ، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني “.

وفي المسيرة الحاشدة، التي تقدمها أعضاء من مجلسي النواب والشورى وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة القيادات الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، ردد المشاركون الهتافات المنددة بالحصار والقرصنة البحرية التي يمارسها تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأدان المشاركون استمرار تحالف العدوان الأمريكي في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.. مؤكدين رفض سياسة التجويع التي تنتهجها أمريكا وأدواتها بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات.

واعتبروا الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان والحصار، ضوءاً أخضراً لاستمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.

وأكد بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية، أن الحصار الأمريكي على اليمن جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة متواطئون مع الجلاد ضد الضحية .

وحمل البيان أمريكا وبقية دول العدوان المسؤولية الكاملة الأخلاقية والقانونية عن كافة الأضرار والآثار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار.

واعتبر ما تروج له دول العدوان من عبارات وشعارات زائفة عن مراعاتها للجانب الإنساني، تضليل خبيث للتغطية على حصارها الظالم على أبناء الشعب اليمني .

وطالب البيان دول تحالف العدوان بسرعة الإفراج الفوري عن سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء المحتجزة في عرض البحر.

أكد أن السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات ولكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية.

وجدد البيان التأكيد على موقف أبناء محافظة عمران الثابت في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وتمسكهم المشروع في الدفاع عن الوطن بكل الوسائل الممكنة.

ودعا البيان أبناء المحافظة والشعب اليمني لدعم الجبهات بالمال والرجال وإعلان النفير العام لاستكمال تطهير ما تبقى من محافظة مأرب.