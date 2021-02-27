المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة شعارة في مديرية رازح بمحافظة صعدة مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أبناء مديريات شدا ورازح وغمر تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني.

ورفع المشاركون في المسـيرة لافتات حمّلت دول العدوان بقيادة أمريكا المسؤولية الكاملة إزاء التداعيات الكارثية للحصار وزيادة معاناة الشعب اليمني.

واستنكر بيان المسيرة الصمت الأممي المخزي تجاه احتجاز سفن المشتقات النفطية في تعمد واضح لخنق الشعب اليمني.

ودعا البيان أحرار العالم للوقوف مع قضية اليمن ورفع الصوت عالياً في وجه دول العدوان لإيقاف حربها العدوانية العبثية ورفع الحصار عن اليمن.

و بارك البيان عمليات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتها، داعياً القوة الصاروخية والطيران المسير لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف عمق دول العدوان ومنشآتها الحيوية رداً على استمرار العدوان والحصار.