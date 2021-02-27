المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر اعلامية سعودية، عن سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض.

وزعم تحالف العدوان اعتراض صاروخا باليستيا اطلق من اليمن بأتجاة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن تحالف العدوان السعودي قوله إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت تغريدات مواطنين سعوديين، عن سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة السعودية الرياض.

وتزامن اطلاق الباليسـتيات بالعمق السعودي مع اشتداد المعارك في جبهات مأرب.

وكان اعلنت امس وسائل اعلام سعودية، عن اعتراض مسيرات فوق اجواء اللملكة السعودية.

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