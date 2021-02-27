المشهد اليمني الأول

اعلنت وسائل اعلام سعودية اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بالممكلة العربية السعودية.

وافادت وسائل الاعلام السعودية عن اعتراض مسيرات وباليستيات في مطارات المملكة، مطارات جيزان، ونجران وجدة.

وأكدت مصادر اعلامية عن خروج المطارات السعودية عن الخدمة، يما فيها مطار جدة خرج عن الخدمة بصورة كاملة.

وكان اعلن التحالف عن اعتراض باليستي في الرياض، بينما تداول اعلاميون سعوديون تغريدانةت عن سماع دوس انفجار بالرياض.

وتتزامن العمليات السعكرية بالعمق السعودي مع معارك جبهات مأرب، وسط تقدمات كبيرة الجيش واللجان الشعبية، اثر انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان