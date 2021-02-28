المشهد اليمني الأول

قتل طيران العدوان العشرات من مرتزقة الجنوب وأصاب العديد منهم في جبهات مأرب، فجر اليوم والذين يدفع بهم حزب الاصلاح للقتال، بجبهة البلق الأوسط في مأرب.

وكشفت مصادر جنوبية عن مقتل واصابة العشرات ، إثر غارة جوية استهدفت مجاميع من المرتزقة من أبناء محافظتي شبوة وأبين في جبهة البلق الأوسط فجر اليوم،

وأدت الغارة التي اعتبرها ناشطون موالون للإصلاح بالنيران الصديقة، إلى مصرع وإصابة الكثير منهم فيما تحولت الأطقم والمدرعات إلى رماد وتقطعت اوصال المرتزقة الجنـوبيين إلى قطع صغيرة وجثث محروقة بشكل كلي ومرعب.

ووفقاً لذلك فقد اتهم أحد المرتزقة الطيران السعودي باستهدافهم بناءً على إحداثية كيدية من أحد الأطراف الموالية لتحالف العدوان في مأرب بهدف تصفية أبناء الجنـوب كما قال.

ومن جانب اخر اتهمت قيادات جنوبية حزب الاصلاح باستهداف ابناء الجنوب لاستعادة السيطرة علي المناطق الجنوبية.

وكانت النيران الصديقة وبالطيران السعودي قد قضت على كتيبة كاملة من مرتزقة الجـنوب في منطقة وادي نخلاء غرب مدينة مأرب الأسبوع الماضي.