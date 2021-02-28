المشهد اليمني الأول

استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلة وأصيب ثلاثة اثر قصف طيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل مواطن في حي الربصة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأفادت المصادر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي استهدف بثلاث غارات منزل المواطن صابر أمين عبدالله احمد فتيني جنيد ارتقى فيها 5 شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحىوتدمير المنزل بالكامل، في انتهاك صارخ لاتفاق السويد. وآخرين.

وتاتي هذه الجريمة عقب استمرار تحالف العدوان بارتكاب الخروقات اليومية، حيث اكد مصدر في غرفة ضباط الارتباط ان التحالف ارتكب 184 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 10 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والدريهمي والتحيتا، الى جانب تحليق 17 طائرة تجسسيه في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة و30 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و128 خرقًا بالأعيرة النارية

أسماء شهداء مجزرة طيـران العدوان الأمريكي السعودي:

1- نسمة صابر أمين عبدالله فتيني جنيد

2- محمد صابر أمين عبدالله فتيني جنيد

3- هيثم محمد عنبر

4- صابر أمين عبدالله فتيني جنيد

5- وليد سمير يماني

أسماء الجرحى:

1- نغم صابر أمين عبدالله فتيني

2- بسمه محمد يوسف

3- فارس صابر

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