المشهد اليمني الأول

اكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد عابد الثور على أن عملية توازن الردع الخامسة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية تأتي في إطار تعاظم القوة العسكرية اليمنية بشقيها المادي والمعنوي.

وشدد العميد الثور على أن السعودية وصلت الى مرحلة الفشل واليأس حيث لا تملك القدرة بخوض اية حرب سواء على المستوى التكتيكي أو المستوی التعبوي والإستراتيجي.

وأشار العميد الثور الى أن هذه الضربات تؤكد لتحالف العدوان وللسعودية بأن الإمكانية اليمنية العسكرية وصلت الى مستوى متقدم جدا ولن تستطيع السعودية التصدي لهذه الإمكانية.

وأوضح العميد الثور أن تحالف العدوان يزعم التوجه للسلام في اليمن لكن هذا السلام ليس الا في الإعلام لأنهم يمارسون جرائمهم ويضبطون المشتقات مؤكداً بأن الشعب اليمني لا يملك اي خيار غير الخيار العسكري والذي يأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن نفس ولردع العدوان.

ولفت العميد الثور الى تحذيرات القيادة السياسية والعسكرية اليمنية لتحالف العدوان والتي تؤكد على قدرة صنعاء على توجيه ضربات أشد من عملية توازن الردع الخامسة التي استهدفت العمق السعودي مساء أمس.