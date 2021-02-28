المشهد اليمني الأول

مقابل المواقع العسكرية الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة في بلدة عيتا الشعب، أدّت ثلّة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم البيعة للنهج المقاوم في أجواء ذكرى الشهداء القادة.

واصطفّ المقاومون بلباسهم العسكري مقابل ثكنة “برانيت” العسكرية المعادية رافعين رايات حزب الله، وتخلّل مراسم القسم التي جرت قرب السياج الحدودي رفع صور للشهداء والقادة.

كذلك ثبّت المقاومون صورة لشهيد الغارة الصهيونية في سوريا علي محسن كتأكيد على صدق الوعد.

من جانبه اكتفى العدو الصهيوني بمتابعة المراسم في الجانب اللبناني عبر أجهزة التجسس وعدسات التصوير فقط.