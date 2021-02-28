المشهد اليمني الأول

نظم أبناء ومشايخ مديريات “شبام كوكبان والطويلة وبني سعد” في محافظة المحويت مسيرات حاشدة تحت شعار “حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني”.

ففي مديرية الطويلة نظمت تظاهرة حاشدة حضرها مشرف عام المحافظة الأستاذ عزيز عبدالله الهطفي والأمين العام بالمديرية مجاهد النصيري ونائب مشرف المديرية ابو رضوان الكنني أكد الهطفي أن عواقب العدوان والحصار لليمن خطيرةٌ على دول التحالف، ورهانها على الحماية الأمريكية رهان خاسر

وأدان المشاركون في المسيرة الجماهيرية استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء.

إلى ذلك نظم أبناء مديرية شبام كوكبان مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة حضرها ثقافي المحافظة الأستاذ عبدالغني الدرب ومسؤول فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم ومدير المديرية ناشر قبول ومشرف المديرية فواز فارع والشخصيات والمشائخ وخلال المسيرة حمل المشاركون المجتمع الدولي مسؤولية الصمت المخزي تجاه ماترتكبه دول العدوان من إبادة جماعية بحق أبناء الشعب اليمني..

مؤكدين أن العدوان والحصار لن يثنيهم عن تحرير كل شبر من أرض الوطن مهما بلغ حجم التضحيات.

وأكدوا الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب وكل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس في مواجهة العدوان وأدواته.

كما نظمت مديرية بني سعد مسيرات شعبية واسعة تقدمها مديرية المديرية مطهر الطويل والمشائخ والأعيان في المنطقة وخلال التظاهرة الجماهيرية أكد المشاركون إلى أن الشعب اليمني يدرك حجم المؤامرة التي تحاك ضد الوطن والعدو الحقيقي الذي يقتل اليمنيين منذ ست سنوات تحت شعارات زائفة لتبرير جرائم تحالف الشر.

ونوهوا إلى أن استمرار الحصار لن يثني اليمنيين عن التمسك بحقهم في الذود عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشدداً على أهمية التمسك بالهوية الإيمانية وترسيخها في نفوس الجميع لتحقيق النصر.

وطالب بيان صادر عن المسيرات أبطال الجيش واللجان الشعبية بسرعة حسم معركة مأرب وتطهير كل شبر في أرض اليمن.. داعيا أحرار العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل لوضع حد للحرب العبثية التي يخوضها الشيطان الأكبر بحق الشعب اليمني.