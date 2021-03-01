المشهد اليمني الأول

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته باستهدف منازل المواطنين وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021م في مديرية صالة التابعة لمحافظة تعز مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم امرأة.

وأعتبرت المنظمة هذه الجرائم انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني و الذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء باي شكل من الاشكال.

نص البيان

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل استمرار جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته حيث استهدف منازل المواطنين وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021م في مديرية صالة التابعة لمحافظة #تعز مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم امرأة.

و هذا هو ما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني و الذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء باي شكل من الاشكال ، كما ان الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم و العدد المريع للضحايا يؤكد تعمد قوات التحالف السعودي لانتهاك مبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية ، و مبدأ التمييز و مبدأ التناسب و هو ما جعل هذه الجرائم ترقى لجرائم حرب و ضد الانسانية و امتدادا لسلسة جرائم الحرب و الإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان للعام السادس على التوالي في اليمن .

كما تحمل منظمة انتصاف السعودية وتحالفها المسؤولية عن كُل الجرائم التي تستهدف المدنيين وتطالب بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ، كما تحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الإستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن

و تجدد مُناشدتها للمُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان ، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قوات التحالف بحق المدنيين العزل.

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صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

صنعاء-الجمهورية اليمنية

28/فبراير/2021م.