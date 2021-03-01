المشهد اليمني الأول

اكد مسول منظمة بدر في محافظة الانبار، قصي الانباري، الاحد، ان الضربات التي تستهدف قوات الحشد الشعبي تاتي بسبب محاربته للجيوب الارهابية التي تدعمها امريكا.

وقال الانباري في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان الحشد الشعبي لا يخفى على العراقيين بانه حارس البوابة العراقية الرئيسية وبالتالي فانه استطاع قطع اقدام العناصر الارهابية الامر الذي لم يطب للقوات الامريكية التي تعتبر تلك المجاميع ادوات تحركها في اي وقت تشاء وباي منطقة تريد لذلك قامت بضرب الحشد للحد من تحركاته وانتشاره في تلك المناطق كما تعتقد.

واضاف، ان العمليات التي انطلقت اليوم في القائم هي لقطع دابر العناصر الارهابية ورد موجع على الاعتقاد الامريكي بانهاء تواجد قوات الحشد الشعبي في المناطق التي تريد فرض سيطرتها عليها والتحكم بامن البلاد من خلالها.

ونوه الى ان قوات الحشـد الشعبي قامت ايضا اليوم بعملية تمشيط للمناطق الحدودية في الانبار ومن جهة 3 دول للتاكد من عدم تسلل اي عنصر ارهابي الى الاراضي العراقية.

واشار الى ان العمليات العسكرية الحالية والمقبلة في الانبار او ديالى او الموصل ستكون فقط على الشريط الحدودي كرفع نوع التحدي مع القوات الامريكية بمحاربة خلاياها الارهابية الكامنة في تلك المناطق.