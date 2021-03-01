المشهد اليمني الأول

عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري لهيئة الاستخبارات برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي، ضم رئيس هيئة الاستخبـارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم ومدير دائرة الاستخبـارات العميد الركن علي أبو حليقة ونائبي مدير الدائرة ومدراء مديريات ورؤساء شعب الهيئة.

ناقش اللقاء آليات تعزيز الأداء وتطوير جوانب العمل الاستخباري لمواكبة متطلبات المرحلة على كافة المستويات.

واستعراض اللقاء جوانب التنسيق المشترك مع لجنة الاتصال والتواصل مع المغرر بهم الراغبين العودة إلى الصف الوطني والإجراءات المطلوبة لتسهيل مرورهم وعودتهم إلى مناطقهم وقراهم بأمن وأمان.