المشهد اليمني الأول

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد ناصر البخيتي أن السعودية ادركت اخيرا بأنها لم تتمكن من استهداف القوة الصاروخية التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأضاف في مقابلة مع قناة الميادين ان الصواريخ والطيران المسير اليمني أصاب اهدافه بدقة في العمق السعودي بالعاصمة الرياض.

وأوضح البخيـتي أن عملية توازن الردع الخامسة التي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي تختلف عن العمليات السابقة مشيرا إلى أنها اصابت اهدافاً مهمة.

وأكد ان اليمن لا تزال مستعدة لبحث الحل السياسي غير ان العمليات ستستمر كونها ترتبط بتوقف العدوان ورفع الحصار.

ودعا البخيتي المواطنين في السعودية للابتعاد عن المواقع العسكرية السعودية ونحن من حقنا استهدافها.