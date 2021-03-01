المشهد اليمني الأول

كشفت قناة “سي إن إن” الأمريكية، مفاجأة تتعلق بإزالة ثلاثة أسماء من تقرير جهاز المخابرات الأمريكية المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي أعلن عنه الجمعة الماضية.

وقالت القناة الأمريكية، إنه بعد فترة وجيزة من نشر أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرها، الذي طال انتظاره عن السعوديين المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي تم حذفه دون تفسير واستبداله بنسخة أخرى، بعد حذف أسماء ثلاثة رجال كانت قد قالت في البداية، إنهم متواطئين.

وأكدت القناة، أن الرابط الأول للتقرير الذي أرسله مكتب مدير الاستخبارات الوطنية اختفى ثم تم استبداله بنسخة ثانية تم حذف فيه ثلاثة من الرجال الذين أعلن فيه أنهم كانوا مسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي.

وأشارت إلى أنه لم يلاحظ أحد هذا التغيير بسبب الاحتجاج على عدم معاقبة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مسؤوليته عن مقتل خاشقجي.

والأسماء الثلاثة التي تمت إزالتها هم: عبد الله محمد الهويريني، الذي لم يسبق له أن ارتبط بوفاة خاشقجي. وبحسب شخص مطلع على الأعمال الداخلية للمخابرات السعودية هو شقيق اللواء عبد العزيز بن محمد الهويريني، الوزير المسؤول عن رئاسة أمن الدولة القوية التي تشرف على العديد من وكالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب, ويظهر عبد الله في التقارير السعودية بصفته مساعد رئيس أمن الدولة لمكافحة الإرهاب.

أما الاثنين الآخريْن فهما ياسر خالد السالم وإبراهيم السالم، ولم يتضح على الفور من هما.

وخلص تقرير الاستخبارات الأميركية إلى 21 شخصا مسؤولين عن مقتل خاشقجي في إسطنبول، في حين احتوى التقرير الثاني على 18 اسما فقط.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عزمها فرض عقوبات على 70 سعوديا، مرتبطين بحادثة القتل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لفرض قيود على تأشيرات لأكثر من 70 سعوديا، ضمن سياسة الولايات المتحدة الجديدة لحماية الصحفيين والمعارضين، خارج بلدانهم, ومن المقرر أيضا أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عناصر فرقة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، والمتورطين في مقتل خاشقجي.