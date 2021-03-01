المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسسية تحمل قنابل في منطقة حيس بمحافظة الحديدة.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد لحطام الطـائرة التي تم إسقاطها في منطقة حيس، حيث تحمل الطـائرة قذيفتي هاون عيار 120 .. ووثقت المشاهد ما تبقى من حطام الطـائرة.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان والمرتزقة تخرق اتفاق التهدئة في الحديدة بشكل يومي منذ توقيعه في السويد وأغلب الخروقات بتحليق الطائرات الحربية وغارات بالطيران المسير وكذلك باستهداف منازل المواطنين بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة.

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