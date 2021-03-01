المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، حملة اختطافات واسعة نفذتها “القوات الخاصة” التابعة لميليشيات الإصلاح، بحق المواطنين.

وقال سكان محليون في مدينة مأرب، إن عناصر “القوات الخاصة” التابعة لقوى العدوان السعودي، أقدمت ظهر اليوم، على اعتقال 15 مواطن في نقطة أمنية بالقرب من محطة معيلي للمشتقات النفطية في مدينة مأرب.

وأكد السكان، أن الاعتقالات والاختطافات تأتي تحت مبرر”ضبط خلايا تابعة لقوات للجيش والجان الشعبية، تقف وراء حادثة مصرع قادة “القوات الخاصة” في مأرب.

وكانت “القوات الخاصة” التابعة للمرتزقة قد اعتقلت في وقت سابق اليوم أحد ضباط قوات “طارق عفاش” التي وصلت إلى مدينة مأرب بتهمة المشاركة في مقتل المرتزق شعلان والحوري.