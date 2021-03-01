المشهد اليمني الأول

حذر قيادي في هيئة رئاسة مايسمى بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” من تفاقم الأزمة المعيشية في عدن، وبقية المحافظات الجنوبية.

وقال عضو هيئة رئاسة “الانتقالي”، فضل الجعدي، في تغريدة له اليوم الأثنين، على “تويتر”، “إن عدم دفع المرتبات ومعالجة تدهور العملة وتحسين الخدمات ووضع الناس المعيشي ثغرات حري سدها قبل استفحال الوضع”.

وأوضح الجعدي أن ” تأزيم الأوضاع في عدن والمناطق الجنوبية، لا يخدم اتفاق الرياض.

وشدد في تغريدة أخرى ضرورة حلحلة الأوضاع المتردية التي بلغت حدا لا يستطيع المواطن تحمله جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

ومنذ عودة “حكومة الفار هادي” من الرياض إلى مدينة عدن نهاية ديسمبر الماضي، شهد الوضع الاقتصادي المزيد من التدهور، دون أن تقوم الحكومة الموالية للتحالف، باتخاذ أي اجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المناطق المحتلة. بل ضاعفت من معاناتهم، دون صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين العسكريين.

واندلعت الأحد انتفاضة عارمة في مختلف مناطق مدينة عدن، قطع المحتجين مختلف الشوارع والطرقات الرئيسية على خلفية وعود “حكومة المرتزقة” الكاذبة بصرف المرتبات منذ عودتها.