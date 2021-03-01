المشهد اليمني الأول
نظم مظفو الصحة بمديرية وضرة محافظة حجة وقفة احتجاجية اليوم تنديداً باستمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي.
واستنكروا في الوقفة استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء.
وحملوا المجتمع الدولي مسؤولية تداعيات الصمت المعيب تجاه استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
ودعا منتسبو الصحة بالمديرية أحرار العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل لإنقاذ القطاع الصحي والضغط على دول العدوان باتجاه إيقاف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية تلافياً لحدوث كارثة انسانية.