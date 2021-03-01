المشهد اليمني الأول

ندد أبناء منطقه ذويب السفلى في مديرية حيدان بمحافظة صعدة باستمرار القرصنة البحرية واحتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي .. معتبرين ذلك جريمة وحرب إبادة بحق الشعب اليمني.

وطالب أبناء ذويب في وقفة احتجاجية اليوم تحالف العدوان الكف عن إجرامه بحق الشعب اليمني .. مؤكدين أن دماء اليمنيين لن تسقط بالتقادم.

وأدانوا التواطؤ الأممي المعيب تجاه احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية وعرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة .. داعين الأمم المتحدة إلى إثبات عملها الإنساني بالضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

وباركوا نجاح عملية توازن الردع الخامسة التي استهدفت العمق السعودي .. مؤكدين أن تلك العمليات كفيلة بردع تحالف العدوان وإيقافه عند حده .