المشهد اليمني الأول

ضبط أمن العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء ، الجناة الذين قاموا بالاعتداء على آل نشطان في حي الروضة يوم الجمعة 19 فبراير الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن رجال أمن العاصمة تمكنوا من ضبط الجناة

وهم

نصر نبيل محمد الراعي ، سامي أحمد محمد الحللي ، صلاح احمد يحيى المعمري ، محمد أحمد قايد الراعي ، علي أحمد شايف خميس ، أحمد أحسن الراعي الملقب (الخرف) ، حميد حسين حسين الراعي.. والذين قاموا بإطلاق النار وقتل المجني عليهم: علي راجح هادي أبو نشطان (40 عاما) ، راجح علي راجح أبو نشطان (13 عاما) ، خالد علي راجح أبو نشطان (10 أعوام) ، بلقيس راجح هادي أبو نشطان (50 عاما) ، وإصابة خالد حسين راجح أبو نشطان (9 سنوات).

مبيناً أنه تم إلقاء لقبض على الجناة اليوم الثلاثاء في منطقة شملان بأمانة العاصمة، بعد المتابعة الأمنية المستمرة لتحركاتهم.

وثمن العجري جهود رجال الأمن ومباحث العاصمة في القبض على الجناة وتحقيق العدالة، وكذلك دور جهاز الأمن والمخابرات لتوفيره المعلومات التي أسهمت في إلقاء القبض على الجناة، مشيداً بتعاون المواطنين الشرفاء مع رجال الأمن.