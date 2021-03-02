المشهد اليمني الأول

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء عقد أول جلسة لها برئاسة القاضي ابراهيم العزاني وحضور امين السر عبدالمجيد الضفيري لمحاكمة ثمانية متهمين بارتكاب 86 جريمة ارهابية بينها قتل القاضي محسن علوان رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بعدن.

والمتهمين هم محمد عبد الله قاسم السيد وهاني علي سعيد محمد إدريس وعبد الرحمن عبده عبد الصفي العامري وعبد الله عياش أحمد عيدروس الشاطري ومجد فتحي عمر عبد الله الديني وعادل طارق محمد حسين البيضاني وإبراهيم قاسم محمد العشاري وإسماعيل ناجي أحمد صالح العوي.

ووجهت النيابة الى المتهمين بارتكاب جرائم كبيرة وأنهم خلال الفترة من 1/ 1/ 2013م الى 16/ 6/ 2017م بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة اشتركوا في عصابة مسلحة ” تنظيم القاعدة وداعش والمنعزلين ” لمهاجمة رجال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والعاملين في الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الأجنبية والمواطنين للقتل العمد والتفجير والنهب والخطف والابتزاز وإقلاق الأمن والسكينة العامة

وذلك بأن المتهمين التقوا بقيادات التنظيم في محافظة حضرموت ومحافظة عدن ومحافظة البيضاء و محافظة الجوف و محافظة مأرب و محافظة تعز ومحافظة الحديدة وأمانة العاصمة وبايعوهم على ارتكاب الجرائم وتلقوا التدريبات الإجرامية وأعدوا عدتهم من الأسلحة النارية الأوالي والرشاشات والمتفجرات والمسدسات والتلفونات والسيارات والدراجات النارية.

وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول اشترك مع عصابة تنظيم ” القاعدة ” المسلحة في اتفاق جنائي لمهاجمة المجني عليه مدير أمن الجراحي محافظة الحديدة بقصد قتله عمداً وعدواناً وذلك بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة وأعدوا عدتهم من الأسلحة النارية وقاموا بمراقبة المجني عليه ووضعوا عبوة ناسفة أمام مدخل بيته في الجراحي ليلاً وغطوها بالأكياس ليقوموا بتفجيرها أثناء خروجه من المنزل وشاهدها اثنان أطفال وأمسكا بها وانفجرت فيهما ونتج عنها قتلهما .

كما جاء في قرار الاتهام, أن المتهم الأول اشترك مع عصابة تنظيم ” داعش” المسلحة في خطف أحد أفراد اللجان الشعبية في الجراحي بمحافظة الحديدة بقصد قتله عمداً وعدواناً, حيث أخذوه إلى مزرعة استأجروها مأوى للعصابة ووضعوه على الأرض وأخرج السكين من خلف الحزام وذبحه حتى قطع رقبته بالكامل وأخذوا جثته الى بداية طريق الجراحي بالقرب من مدرسه ووضعوها بين الأشجار.