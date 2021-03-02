المشهد اليمني الأول

أرتكب طيران العدوان السعودي، اليوم ، جريمة جديدة باستهداف مخيمات النازحين في منطقة “الصوابين” غربي مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن طيران تحالف العدوان السعودي شن غارات جوية استهدفت مخيمات النازحين في منطقة “الصوابين” بوادي ذنة غربي مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن المخيم يحتوي على 470 أسرة نازحة منعت ميليشات الإصلاح خروجهم من المخيم منذ اسبوعين بغرض استخدامهم دروع بشرية.

وأضافت المصادر، أن قوات المرتزقة سمحت فقط لعدد 450 أسرة من المحسوبين على ميليشيات الإصلاح بمغادرة المخيم باتجاه حي الروضة القريب من المجمع الحكومي في مدينة مأرب.