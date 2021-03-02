المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف سلاح الجو المسير ، اليوم الثلاثاء لمرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف 2k.

وأكد العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف 2k مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.

وأصضاف العميد سريع في تغريدة له “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز.

وكان قد أعلن متحدث القوات المسلحة يوم أمس الأول عن عملية هجومية كبيرة ومشتركة لسـلاح الجو المسير والقوة الصاروخية باتجاه العمق السعودي.