المشهد اليمني الأول

أدان فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمخيمات النازحين بوادي ذنه في مديرية صرواح.

وأوضح المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن طيران العدوان استهدف مخيمي ذنة الهيال وذنة الصوابين بـ 6 غارات خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات النازحين وتسببت في حالة من الخوف والهلع في أوساطهم وأدت لنفوق العشرات من المواشي والأبقار.

وأكد أن الاستهداف كان متعمداً لترهيب النازحين وإجبارهم على النزوح مرة أخرى إلى مناطق سيطرة مرتزقة العدوان في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية.

وأشار البيان إلى أن المخيمين يقطنهما أكثر من ثمانمائة أسرة، وموقعيهما معلومان منذ إنشائهما قبل خمس سنوات.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى الاضطلاع بدورها والضغط على تحالف العدوان لوقف استهداف مخيمات النازحين والقرى والمناطق المأهولة بالسكان.

ولفت إلى أن محافظة مأرب تعرضت لأكثر من 40 ألف غارة جوية خلال سنوات العدوان تسببت في نزوح آلاف الأسر ودمرت المنازل والمزارع والبنى التحتية والمرافق الخدمية في ظل صمت دولي.