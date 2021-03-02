المشهد اليمني الأول

أعلنت إذاعة سام إف إم اليوم عن الحصيلة النهائية للمرحلة الـ 13 من حملة الإنفاق الشعبية “حيّ على خير اليمن” التي بلغت 30 مليوناً و914 ألف ريال بالإضافة إلى آلية سلاح “جرمل”.

وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة خلال الارتباط الإذاعي الموحد اليوم بين الإذاعات اليمنية المتخندقة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي تحت شعار “ولا تهنوا في ابتغاء القوم” ومواكبةً عملية تحرير مدينة مأرب.

وكانت إذاعة سام أعلنت عن تدشين المرحلة الـ١٤ من الحملة عقب إعلان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع الأحد الماضي عن تنفيذ عملية “توازن الردع الخامسة” وذلك في إطار مواصلة مسار الدعم الشعبي للصناعات العسكرية اليمنية عبر الحملة، والتي تجاوزت حصيلتها المالية نصف مليار ريال خلال المراحل السابقة.

وأشارت خلال الارتباط الإذاعي الموحّد، الأحد الماضي، إلى اختتام المرحلة ١٣، التي كانت قد دشنتها تمهيداً لتنفيذ عملية “توازن الردع الخامسة“، يوم أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية “توازن الردع الرابعة” في 4 يوليو ٢٠٢٠م.

وذكرت إذاعة سام أنها ستسلّم الحصيلة النهائية للمرحلة الـ١٣ رسمياً لمسؤولي الجهات المستهدفة بالدعم، في مؤتمر صحفي ستعقده خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن حملة الإنفاق الشعبية “حيّ على خير اليمن” بدأت باستقبال مساهمات المنفقين المالية ضمن المرحلة الـ ١٤، عبر حسابها الرسمي والوحيد في مكاتب البريد في مختلف المحافظات رقـم ٥٥٥ ٥٥٥.