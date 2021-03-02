المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” بأن المعارك الدائرة على تخوم مأرب “ليست بالجديدة”، معتبراً أنها “معركة مستمرة منذ بداية عملية التحالف العربي في اليمن”.

وأضاف: “المعركة هي واحدة ولا يوجد هناك معركة منفصلة عن معركة أخرى، ما يحصل في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي نفس المعركة المستمرة منذ بداية العدوان و إلى اليوم”، مشيراً إلى أن “مأرب كانت وما زالت ساحة حرب، يحشد منها للقاعدة وداعش”.

وأشارالحوثي إلى محاولة إظهار معركة مأرب بأنها “معركة خاصة وأنها معركة جديدة وأننا من نهاجم مأرب”، موضحاً أن المعركة هناك “معروف أن من قادها ومن تحرك فيها منذ اليوم الأول هم الإماراتيون والسعوديون والأميركيون كانوا حاضرين في المعركة وهم مشاركون في الأعداد والتخطيط ولا زالوا كذلك حتى اليوم”.