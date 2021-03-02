المشهد اليمني الأول

“خاص”

في سالف الزمان ابو لهب قال يامحمد : إِلّا ترىٰ إن اتباعك وانصارك من اراذل القوم الارقاء عمار بن بن ياسر و صهيب الرومي وبلال الحبشي، واليوم اتباع مدرسة الاعلام الانجليزي الاستعماري الجديد القديم من اذاعة ال BBC لندن الى قناة الجزيرة قطر هم امتداد لمدرسة ابولهب بالاستكبار والكبر والاستعلاء والاستهزاء والاستهجان.

فهذة الاعلامية غادة عويس بالقول : فقراء وجوعىٰ وتقاتلون اغنياء المال والسلاح العالمي “اشبعوا بطونكم اولا” وهذا الاعلامي المخضرم فيصل القاسم بالقول : طيران مُسيّر وصواريخ بالجو ومجاهدي البر والجبال والسهول والفيافي والوديان حفاة وبدون مصانع لبلاستيك الاحذية.

نعم يا:: قاسم فيصل

فقراء بالمال اغنياء بالعزة نعم يا عويس غادة “اغنياء بالكرامة ” “فقراء بالامكانيات” ومع ذلك نحقق النصر والانتصارات بالاقدام الحافية و بعون القوي العزيز .. وتلك هي الارادة اليمانية والايمان اليماني، وهذا لا ولن يفقهه صحابه مدارس الاستعمار والانبطاح والتبعية للمفسدين بالارض ومن دار في فلكهم في كل زمان ومكان، فصحابة الانجليز واردوغان لا يعرفون قيم ومبادئ العزة والكرامة لصهيب الرومي وبلال الحبشي.

صحابة بن سعود واليهود لا ولن يفقهوا معنى الايمان لسلمان الفارسي وتبع اليماني بالاوس وخزرج الانصار، عبيد موزة والامريكان لا ولن يفهموا ماهي الارادة اليمنية وبالامكانيات المتاحة، عملاء الموساد الصهيوني لا ولن يستوعبو مفاهيم الارادة اليمانية والايمان اليماني.

فهم يعرفوا ويعلموا ويستوعبوا فقط وفقط ، ثقافة البنطلون ولون الكرافتة ومنديل الجيب المطابق للون بدلة الموضة لثقافة غرب الانجليز وشارلستون الامريكان وزنار اليهود وطربوش بني عصمان وحتى شوكة ماكرونة الطليان ثم الانحناء والانبطاح والانقياد لعواصم الاستكبار والاستعمار وعقال البعران وهم تحت حماية القواعد العسكرية الامريكية وتحت أمن مرتزقة البلاك ووتر ودان جروب الذين هزمهم حفاة يمن الانصار من اول سنة عدوان وبدون الطيران المسير وصواريخ ذو الفقار والبركان .

يا هؤلاء يا غادة ويا فيصل… التمادي والامعان سيوصل البركان وذو الفقار الى قطر الاخوان وعندها ستعودون افراد الى جحوركم في لندن عاصمة الاستعمار والتمتع بجنسية عار الانجليز والانسلاخ عن اوطانكم واخلاق دين الرحمة للعالمين فمرادكم فتن وتمزيق وتقسيم ثم خيانة التطبيع للتمتع بحقوق قوس قزح وملاهي انحلال بن سلمان وبحمايةالبلاك ووتر و مارينز الامريكان .

وهذا لا ولن يكون بوجود حفاة يمن التاريخ والانصار، فبالارادة اليمنية امسىٰ جيش الرومان “شذر مذر ” في جبال وفيافي وسهول يمن التاريخ والعراقة. وبالارادة الوطنية اليمنية كانت اليمن مقبرة للاناضول الغازي والذاهبون لايعودون من يمن الحفاة .. وبالارادة الوطنية اليمنية ومن اليمن امست وباتت بريطانيا العظمىٰ لا عظمىٰ. فما بالكم اليوم بيمن الايمان والحكمة اليمانية .

ماذا فعل في سالف الزمان تحالف ابولهب ويهود يثرب وتل ابيب وابليس نجد قرن الشيطان في اجتماع دار الندوة وتحالف العدوان تجاة الفئة القليلة الفقراء بالامكانيات الاغنياء بالايمان والعزة والكرامة، وماذا فعل تحالف اغنياء خليج المال والاعلام واغنياء اسلحة العالم ومفردات الاحتقار لاعلام اخوان فيصل وعويس الغادة من غرف العمليات السوداء في لندن وواشنطن وتل ابيب.

ياتاريخ سجل ماذا قال قوم قناة اخوان الانجليز والامريكان قناة هيلاري كلينتون والمشطوفة كرمان، وياعدسة الاعلام الحربي وبالصوت والصورة وثقي مصير جنود العدوان المدججين بالمال والسلاح والاحذية، وياعدسة الاعلام الحربي وثقي مصير احذية العدوان وبايدي مجاهدي حفاة يمن الانصار .

عزة وكرامة لحفاة يمن الانصار والذل والهوان والخسران مصير عبيد موزة وبن سعود واردوغان والامريكان .

تبت يدا فيصل القاسم وتب في لسانه خطاب الفتنة والاستهزاء والتهكم والسخرية والذم، واستغفر الله العظيم سلفا اني كنت من الظالمين

المحرر السياسي – المشهد اليمني الأول