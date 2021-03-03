المشهد اليمني الأول

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

وأكدت وكالة الانباء العراقية ان “عشرة صواريخ استهدفت، اليوم، قـاعدة عين الاسد في محافظة الانبار”.

كما تحدثت مصادر عراقية عن : نشوب حريق في منامات الجنود الاميركيين بقـاعدة عين الاسد وتحليق مكثف للطيران المسير الاميركي والاسباني في سماء قضاء هيت

ويتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أمريكي.

وقال مصادر خارجية ان مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعـدة عين الاسد بالانبار كان من منطقة البيادر في قضاء هيت.

كما اشار مصدر امني الى وفاة متعاقد مدني بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخي على قـاعدة عين الأسد في الانبار.

واشار الى تحليق مكثف للطيران المسير الامريكي والطيران المروحي اسباني فوق قضاء هيت على خلفية الهجوم العنيف على عين الاسد.

ووفقاً لمسؤول عسكري عراقي، ذكر للعربي الجديد فإنّ عدداً من الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من القاعدة، حيث توجد القوات الأمريكية، وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من داخل القـاعدة عقب الهجوم.

وأكد المسؤول “العثور على شاحنة أُطلِقَت من خلالها الصواريخ، لافتاً إلى إغلاق قوات الجيش العراقي المنطقة بشكل كامل.

من جهتها اصدرت خلية الاعلام الامني بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية واضافت ان “١٠ صواريخ نوع {كراد} سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، دون خسائر تذكر” وأشارت الى ان “القوات الأمنية، عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ”.

كما اعترف المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق واين ماروتو بالعملية وكتب في تغريدة : “استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعـدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 7,20″،