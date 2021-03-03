المشهد اليمني الأول

أوضح المكتب السياسي لأنصار الله ، اليوم الأربعاء، أنه لا جديد تأتي به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة في السلام وهي ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له أنه لا قيمة فعلية للعقوبات التي ندينها ونرفضها، موضحا أن أمريكا تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وبغيرها..

وأشار إلى أن مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أن مارب هي إحدى جبهات العدو التي شن منها عدوانا صريحا ومعلنا على عدد من مديرياتها والتي بقيت مشتعلة طيلة أيام العدوان كجبهة صرواح وغيرها.. مضيفا ان جبهة مارب انطلق منها العدو للاعتداء على بقية المحافظات المجاورة كالجوف وصنعاء والبيضا”.

وأوضح البيان أن العدو جعل من جبهة مارب وكرًا من أوكار القاعدة وداعش الذين يقاتلون تحت مظلة التحالف المدعوم أمريكيا..