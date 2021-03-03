استقبل محافظ الضالع محمد صالح الحدي اليوم الأربعاء ، عدد من المغرر بهم الذين عادوا من جبهة مأرب إلى صف الوطن.

وخلال الاستقبال بحضور وكلاء المحافظة صادق الإدريسي وضيف الله الضبياني وعزيز الحيدري، جدد محافظ الضالع الدعوة لبقية المغرر بهم الذين ما يزالون في صف العدوان إلى الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن.

وأشار إلى أن قوى الغزو والاحتلال تتلقى هزائم متتالية في مختلف الجبهات .. مؤكداً أن العدو ليس أمامه سوى الاستسلام أو الرحيل المخزي.

وثمن موقف القيادة الثورية والسياسية في العفو والتعاون مع العائدين الذين سيتلقون معاملة جيدة وسيحظون بكل الترحاب.

بدورهم عبر العائدون عن امتنانهم لكل من تعاون معهم وأسهم في عودتهم إلى صف الوطن.

حضر الاستقبال عدد من مدراء المكاتب والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.