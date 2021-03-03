المشهد اليمني الأول

أفاد مصدر امني مطلع انه في هجوم اليوم على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق تم استخدام 10 صـواريخ من نفس نوع الصـواريخ التي كانت تستخدمها المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الامريكي بين سنوات 2006 و 2010 لاخراجها من العراق.

وقد اصابت 8 صواريخ القسم الامريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي. فيما وصف خبراء امنيون الهجوم بأنه عملية نوعية وفشل منظومات الدفاع الامريكية في القاعدة.

وخلال هذا الهجوم قتل متعاقدان امريكيان وجرح ستة اشخاص اخرين. كما وقعت اضرار مادية في كلا القسمين من القاعدة.

وقالت الخلية في بيان إن قوات الأمن العراقية عثرت على منصة إطلاق الصـواريخ على بعد ثمانية كليومترات عن القاعدة. فيما أقر متحدث القوات الأمريكي بسقوط عشرة صواريخ على القاعدة.