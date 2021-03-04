عاجل.. سلاح الجو المسير يستهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع فجر اليوم الخميس عن استهداف سلاح الجو المسير ، لهدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k.

وأكد العميد يحيى سريع أن سـلاح الجو المسير تمكن من استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف 2k مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.

وأضاف العميد سريع في تغريدة له “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز.

وكان قد أعلن متحدث القوات المسلحة يوم أمس الأول عن عملية هجومية كبيرة ومشتركة لســلاح الجو المسير والقوة الصاروخية باتجاه العمق السعودي.