المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفا فجر اليوم قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جدة.

وأوضح العميد سريع عبر صفحته على موقع “تويتر”، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 شركة أرامكو في مدينة جدة فيما استهدف سلاح الجو المسير موقعاً هاماً داخل قاعدة خميس مشيط جنوب المملكة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد التحالف السعودي من اعتداءاته واستمراره بالحصار على اليمن.

هجمات مستمرة

ومنذ يومين، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع “قاصف 2k”، وكانت “الإصابة دقيقة”، موضحاً أن هذا الاستهداف يأتي “رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”.

واكنت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية 28 فبراير عن عملية توازن الردع الخامسة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض.

كما تضمنت عملية “الردع الخامسة” التي شنّتها القوات اليمنية على العمق السعودي، يومي السبت والأحد الماضيين، استهدافاً لمواقع عسكرية جنوب السعودية ضمنها أبها، بـ6 طائرات مسيّرة من نوع “قاصف 2k”، بالإضافة إلى استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض عبر إطلاق صاروخ “ذو الفقار” البالستي على هدف عسكري هناك.

يأتي ذلك رداً على عدوان وحصار مستمر فاقم من المعاناة الإنسانية في البلد الذي تعتبره الأمم المتحدة موصوفاً بأم الكوارث في العالم.