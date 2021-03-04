المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب مساء اليوم الخميس 12 طفلا بقصف لمرتزقة العدوان استهدف الأحياء السكنية بمنطقة الجملة في مديرية صالة محافظة تعز.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة أن مرتزقة العدوان قصفوا الأحياء السكنية بحي الجملة في مديرية صالة بقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 10 أطفال آخرين وهم يلعبون أمام شركة ناتكو بحي الجملة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شحة في الإمكانيات بسبب العدوان والحصار.

وأضاف المصدر إن قذائف مرتـزقة العدوان تسببت أيضاً بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

وأدان المصدر :” الجريمة البشعة بحق الطفولة والتي ارتكبها المرتزقة في حي مكتظ بالسكان تضاف إلى سلسلة جرائم المرتزقة التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء بالمحافظة “… محملاً المجتمع الدولي والإنساني المسؤولية الكاملة ازاء صمتهم المطبق على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أطفال تعز.

وأشار إلى أن مـرتزقة العدوان كثفوا من قصفهم بشكل هستيري مستمر على الأحياء السكنية ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وهلع كبير في أوساطهم.

وتأتي هذه الجريمة اليوم بعد أن استهدف مـرتزقة العدوان بقذائف الهاون منطقة الجملة في ذات المديرية السبت الماضي ما تسبب في سقوط ثلاثة جرحى من المدنيين الأبرياء.