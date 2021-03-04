المشهد اليمني الأول

قال وزير الإعلام ضيف الله الشامي، “إن ما يجري في مأرب هو تحرير وتطهير من دنس الغزاة والمحتلين والمرتزقة وليس إسقاط فمأرب أرض يمنية وجزء لا يتجزأ من اليمن ومحافظة من أهم المحافظات ومهد الحضارات اليمنية”.

وأكد الشامي في كلمة له خلال اللقاء الاجتماعي السادس للدائرة الاجتماعية لأنصار الله بصنعاء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد، أن لا مكان للغزاة ولا لأدواتهم التكفيرية والإجرامية ومعركتنا شاملة وتحرير الأرض واجب مقدس لا يمكن التنازل عنه أو تأجيله.

وأشار إلى أن الثقافة القرآنية جعلت الشعب اليمني يقف على قدميه عزيزا في مواجهة الطغيان الأمريكي السعودي، كما أن مشروع الشهيد القائد يتجسد اليوم في بطولات مجاهدي الجيش واللجان الشعبية على امتداد الجبهات المختلفة.

وفي اللقاء دعا وزير الإعلام أبناء مأرب إلى القيام بدورهم التاريخي والوطني والمشاركة في تحرير مأرب وتطهير أرضها من دنس الغزاة والمرتزقة.