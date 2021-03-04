المشهد اليمني الأول

دعا مجلس القبائل والعشائر السورية خلال لقاء وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي إلى ضرورة تفعيل الحوار السوري- السوري بعيد عن تدخل الأطراف الخارجية.

وقدم المجلس ورقة عمل وطنية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي لنقلها ومناقشتها مع كل الاطراف الكردية الفاعلة على الأرض للوصول الى تفاهمات والخروج بتصورات لحوار وطني سوري سوري.

وتضمنت الورقة التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي والانتماء لسوريا واحدة موحدة أرضا وشعبا ورفض كل المشاريع الانفصالية والدعوة لطرد القوات الأمريكية والتركية، السبب الرئيس لزعزعة الاستقرار وزيادة معاناة الشعب السوري.