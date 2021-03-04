المشهد اليمني الأول

أفادت وسائل إعلام محلية يمنية استهداف لموكب اثنين من قادة مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي بسيارة مفخخة بمدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت، إن “موكب العميد المرتزق محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد والعميد المرتزق نبيل المشوشي استهدافا بسيارة مفخخة بمدينة عدن”، مؤكدة “نجاة العميدين الوالي والمشوشي وسقوط 5 قتلى وجرحى في التفجير الذي وقع في منطقة الحسوة غرب مدينة عدن.

وكان الانفجار الذي استهدف الموكب بعبوة ناسفة زرعت داخل برميل بالقرب من خط سير الموكب، مضيفا بأن العملية تمت بمدينة الشعب التي يقع فيها معسكري قيادة تحالف العدوان وقوات الاسناد والدعم.